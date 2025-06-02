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05:59, 2 июня 2025Мир

Стал известен новый президент Польши

TVP: Навроцкий побеждает на выборах президента Польши с 51% голосов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Консервативный политик Кароль Навроцкий побеждает на выборах президента Польши с 51 процентом голосов. Об этом со ссылкой на данные избиркома после подсчета 99,95 процента бюллетеней сообщает Польское телевидение (TVP).

Его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набирает 49 процентов голосов. В первом туре он получил 31,36 процента голосов, а Навроцкий — 29,54 процента.

Прежде эксперт РИСИ Олег Неменский заявил, что новый глава Польши может разорвать отношения с Россией. «Для России оба кандидата плохие. Оба считают Москву врагом, который нападет на Польшу сразу после того, как разделается с Украиной», — отметил он.

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