Действия нового главы Польши в отношении России предсказали

Политолог Неменский: Новый глава Польши может разорвать дипотношения с Россией

Новый глава Польши может разорвать отношения с Россией. Действия нового польского президента предсказал ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский, сообщает РИА Новости.

«Для России оба кандидата плохие, нельзя исключать, что они доведут до разрыва дипотношений. Оба считают Москву врагом, который нападет на Польшу сразу после того, как разделается с Украиной», — отметил он.

По его словам, Варшава продолжит снабжать Украину оружием, однако кандидат в президенты Кароль Навроцкий постарается воспользоваться уязвимым положением Киева и заставить его лидера Владимира Зеленского «прогнуться» в чувствительных для Польши вопросах.