На президентских дебатах в Польше произошел спор вокруг Украины и Путина

Кандидаты в президенты Польши на дебатах поспорили о Путине и Украине

Кандидаты в президенты Польши Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий поспорили на дебатах, когда речь зашла о вопросе вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает агентство PAP.

Навроцкий высказался против присоединения Киева к альянсу, после чего оппонент обвинил его в повторении тезисов президента России Владимира Путина. «Вы против Украины в НАТО? Против усиления обороны ЕС? За американские тарифы против Европы? Это то, чему радуются в Кремле», — сказал Тшасковский.

«Если [президент Украины Владимир] Зеленский относится к нам негативно, мы вправе об этом говорить. Миллионы поляков хотят это озвучить, но опасаются обвинений в работе на Путина», — ответил ему Навроцкий. Второй тур выборов президента Польши пройдет 1 июня.

Ранее зрители обратили внимание на странный жест Навроцкого во время теледебатов. На кадрах видно, как Навроцкий засовывает снюс под губу, пока выступает его соперник.