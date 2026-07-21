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15:20, 21 июля 2026Экономика

Россиян предостерегли от одного действия после жары

Биолог Федоров: Съедобные виды грибов могут представлять опасность после жары
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

После продолжительной жары не стоит собирать грибы, так как даже съедобные виды могут оказаться опасными для здоровья в таких условиях. Об этом россиян предупредил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, в засушливый период грибы активно накапливают токсичные вещества из почвы. Особую опасность при такой погоде представляют старые и переросшие экземпляры, которые дольше находятся в неблагоприятных условиях и успевают накопить больше токсинов.

«После жары грибы становятся водянистыми, быстрее поражаются червями, а их мякоть хуже усваивается организмом. В результате даже традиционно съедобные виды могут оказаться тяжелыми для пищеварения», — объяснил ученый.

Ранее сообщалось, что в июле 2026 года спрос на грибные туры в столичном регионе вырос в 1,5 раза в годовом выражении.

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