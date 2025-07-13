Супермодель Ирину Шейк захотели сделать почетным гражданином Еманжелинска

Российскую супермодель Ирину Шейк (настоящая фамилия — Шайхисламова) захотели удостоить звания «Почетный гражданин города Еманжелинска», в котором она родилась и выросла. Об этом сообщает «КП-Челябинск».

С таким инициативой выступил пиарщик Роман Масленников, который направил соответствующее заявление в городскую администрацию.

«В День семьи, любви и верности я подал заявку, чтобы признали великолепную Ирину Шейк почетным гражданином города. Мне кажется, туристический поток надо увеличивать любыми добрыми способами. А приезд Ирины Шейк в Еманжелинск будет реально городским событием и вторым Днем города», — такое заявление сделал Масленников.

В октябре 2024 года Ирина Шейк скупила русские сладости после показа Victoria's Secret.