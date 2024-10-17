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18:21, 17 октября 2024Ценности

Ирина Шейк скупила русские сладости после показа Victoria's Secret

Ирина Шейк показала шоколадный рулет «Аленка» после показа Victoria's Secret

Фото: @irinashayk

Супермодель Ирина Шейк скупила русские сладости после показа Victoria's Secret. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила снимок, на котором продемонстрировала копченую колбасу, лаваш, российский бисквитный рулет со вкусом птичьего молока и шоколадный рулет марки «Аленка».

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Известно, что 15 октября Шейк приняла участие в шоу Victoria’s Secret после пятилетнего перерыва. Тогда звезда продефилировала в боди со шлейфом.

Ранее в октябре Ирину Шейк засняли в прозрачном платье. Парикмахер Джавар Ваучопе запечатлел модель, которая предстала за кулисами подиума в черном прозрачном платье на широких бретелях и с глубоким декольте.

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      Екатерина Ештокина
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