Мужчина перекрестился и избил батюшку палкой в российском храме

Россиянин избил батюшку и прихожан палкой в храме Санкт-Петербурга

Мужчина избил батюшку и прихожан палкой в российском храме. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел 7 июля в храме Святой равноапостольной княгини Ольги в Санкт-Петербурге. 43-летний дебошир ударил кулаком и палкой настоятеля храма.

Помимо этого, от агрессии россиянина также пострадала прихожанка Вера Миронова. Она рассказала, что мужчина пришел в храм в неопрятном виде, перекрестился, осмотрелся и покинул помещение. После этого Миронова заметила, что на ее машине, рядом с которой стоял агрессивный россиянин, сломан дворник.

«У него такая агрессия сильная была. Он налетел, выбросил этот дворник и как накинулся, ударил им в голову, потом второй раз влево-вправо, он мне руки свернул», — призналась она. По словам женщины, на шум вышли священник и чтец, и россиянин бросился на одного из них с палкой.

Отмечается, что на нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в июле мужчина явился голым в храм и извинился. В Японии арестовали мужчину, который бродил без одежды по улицам города в префектуре Эхимэ, а затем явился в храм.