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03:31, 10 июля 2025Из жизни

Мужчина явился голым в храм и извинился

Japan Today: В Японии мужчина явился в храм без одежды и извинился после ареста
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Японии арестовали мужчину, который бродил голым по улицам города в префектуре Эхимэ, а затем явился в храм. Об этом пишет Japan Today.

Инцидент произошел около утра 2 июля в городе Сикокутюо. Около 11 часов утра полиция начала получать звонки от взволнованных жителей района Дой-те. Они сообщали, что по улицам бродит мужчина без одежды. Когда патрульные прибыли на место, нарушителя спокойствия там уже не было. После недолгих поисков голого японца обнаружили в храме и поместили под арест.

Оказалось, что он местный житель, ему 48 лет. Мужчина сразу же признался в нарушении закона и извинился. «Мне не следовало гулять голым», — сказал он. Мотивов своего поведения японец не раскрыл. Полиция пока не решила, следует ли возбуждать против него дело. Люди в интернете предположили, что мужчина разделся догола, потому что в последние дни в регионе было очень жарко.

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Ранее сообщалось, что в ЮАР жители провинции Лимпопо обнаружили в поле рядом с деревней таинственного голого незнакомца. Мужчина стоял в полный рост среди травы и не отвечал на попытки заговорить с ним.

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