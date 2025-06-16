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03:31, 16 июня 2025Из жизни

Таинственный голый мужчина появился в поле рядом с деревней

В ЮАР таинственный мужчина без одежды появился рядом с деревней
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Tzaneen Voice

В ЮАР жители провинции Лимпопо обнаружили в поле рядом со своей деревней таинственного голого незнакомца. Об этом сообщает Tzaneen Voice.

Загадочный инцидент произошел в деревне Мбаула рядом с городом Гияни 10 июня. Утром селяне увидели в поле полностью обнаженного мужчину. Никто не видел, откуда появился неизвестный. Сам он стоял в полный рост среди травы и не отвечал на попытки заговорить с ним.

Жители Мбаула обратили внимание, что мужчина был покрыт некой субстанцией, напоминающей лосьон. Мнения по поводу незнакомца разделились. Одни решили, что у него проблемы с психикой, другие заявили, что он стал жертвой некоего колдовского ритуала.

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В данный момент личность мужчины пытаются установить следователи. Они призвали местных жителей не распространять неподтвержденные слухи по поводу инцидента.

Ранее сообщалось, что в США женщина проснулась среди ночи и обнаружила у себя дома голого незнакомца. Американке удалось выбежать на улицу и вызвать полицию.

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