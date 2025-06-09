Женщина проснулась среди ночи и обнаружила у себя дома голого незнакомца

В США женщина проснулась ночью и увидела рядом голого незнакомца

В США неизвестный мужчина проник в чужой дом ночью, разделся и начал мастурбировать. Об этом сообщает ABC 7.

Ранним утром 5 июня злоумышленник взломал заднюю дверь дома, расположенного в престижном районе Вэлли Виллидж в Лос-Анджелесе. Хозяйка дома проснулась от шума и увидела рядом голого незнакомца, который занимался мастурбацией.

Женщине удалось выбежать из дома и вызвать полицию. На место прибыли правоохранители и задержали подозреваемого, на котором в момент ареста были только носки, сандалии и темное пончо. Оказалось, что мужчина находится под воздействием наркотических веществ, его отправили на медицинское обследование.

Личность злоумышленника пока не установлена.

Ранее в штате Калифорния в США арестовали преступника, который голым вломился в дом к пожилой женщине. Мужчина набросился на пенсионерку и пытался заткнуть ей рот лаймом.