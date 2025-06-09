Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:42, 9 июня 2025Из жизни

Женщина проснулась среди ночи и обнаружила у себя дома голого незнакомца

В США женщина проснулась ночью и увидела рядом голого незнакомца
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: KABC Television

В США неизвестный мужчина проник в чужой дом ночью, разделся и начал мастурбировать. Об этом сообщает ABC 7.

Ранним утром 5 июня злоумышленник взломал заднюю дверь дома, расположенного в престижном районе Вэлли Виллидж в Лос-Анджелесе. Хозяйка дома проснулась от шума и увидела рядом голого незнакомца, который занимался мастурбацией.

Женщине удалось выбежать из дома и вызвать полицию. На место прибыли правоохранители и задержали подозреваемого, на котором в момент ареста были только носки, сандалии и темное пончо. Оказалось, что мужчина находится под воздействием наркотических веществ, его отправили на медицинское обследование.

Материалы по теме:
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог. Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог.Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
18 декабря 2024
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022
Великий лгун. Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
Великий лгун.Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
23 января 2023

Личность злоумышленника пока не установлена.

Ранее в штате Калифорния в США арестовали преступника, который голым вломился в дом к пожилой женщине. Мужчина набросился на пенсионерку и пытался заткнуть ей рот лаймом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взятки, махинации с торгами и «дорожный картель». Что известно о задержанном мэре Красноярска и кто хотел его отставки?

    ФСБ раскрыла ущерб от незаконного вывоза авиачастей из России

    Россиянин на автомобиле вылетел в водоем из-за iPhone

    Появились кадры из атакованной ВСУ Воронежской области

    30 тонн топлива вылилось в Енисей с севшего на мель судна

    Почти два миллиона рублей пропали со счета раненого бойца СВО в российском банке

    Стало известно о массовых попытках вывезти из России беспилотники и военное оборудование

    В ФСБ рассказали о подбитой на СВО военной технике

    Цены в Китае продолжили снижаться

    Названы две причины отключать Bluetooth в смартфоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости