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03:31, 7 марта 2025Из жизни

Голый преступник вломился в дом к пенсионерке и напал на нее с лаймом

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В США арестовали преступника, который голым вломился в дом к пожилой жительнице штата Калифорния. Об этом сообщает CBS News.

62-летняя Шери Хантер из Лос-Анджелеса была дома одна в четверг, 27 февраля, когда туда ворвался 33-летний Ишмаил Бангура. Мужчина был полностью обнажен. Он сразу же набросился на пенсионерку и начал избивать ее.

Женщине удалось вырваться и выбежать из дома, однако злоумышленник догнал ее во дворе, повалил и прижал лицом к земле. Бангура угрожал изнасиловать Хантер и пытался заткнуть ей рот лаймом. «Я не могла выбраться из-под него. Это было самое страшное чувство в моей жизни», — описала пережитое американка.

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Крики Хантер услышали прохожие и рабочие, которые были заняты строительством неподалеку. Они бросились на помощь, спасли женщину, а позже передали Бангура полиции. Пострадавшую доставили в больницу с синяками и ссадинами. Кроме того, ей пришлось наложить десять швов на лоб.

Позже выяснилось, что Бангура жил в многоквартирном доме напротив, где жилье выдавали бездомным и малоимущим. Перед нападением на Хантер он ударил на улице трехлетнего ребенка. Мужчина находится в тюрьме. Ему назначили залог в два миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в Таиланде девушка из Бангкока сумела отбиться от насильника, который забрался к ней в душ. Преступника задержали и передали полиции бойфренд и соседи пострадавшей.

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