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10:29, 27 февраля 2025Из жизни

Голая девушка отбилась от насильника

The Thaiger: Тайка сумела отбиться от мужчины, который набросился на нее в душе
Никита Савин
Никита Савин

Фото: ISEN STOCKER / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде девушка из Бангкока сумела отбиться от насильника, который забрался к ней в душ. Об этом сообщает The Thaiger.

Джирапорн Пенпат опубликовала в социальной сети видео с задержанием преступника 23 февраля. Она рассказала, что накануне вечером пошла принимать душ. Ванная в ее доме находится во дворе, куда можно попасть с находящегося рядом пешеходного моста. Несмотря на это Пенпат не заперла дверь в ванную, так как дома был ее бойфренд, и она чувствовала себя в безопасности.

Когда тайка уже смывала с себя мыло, она заметила, что дверь в душевую медленно открывается. Девушка подумала, что возлюбленный решил подшутить над ней, и закрыла дверь. В этот момент дверь с силой распахнулась, и в ванную ворвался неизвестный, на котором не было ничего, кроме нижнего белья. Он набросился на Пенпат, зажал ей рот и попытался изнасиловать. Девушка сумела отпихнуть мужчину и с криками выскочила голой на улицу.

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Насильник сразу же убежал. Однако он оставил верхнюю одежду и телефон у входа в ванную. На телефоне не было пароля, и Пенпат с возлюбленным нашли там фотографии преступника. Они вместе с соседями отправились на поиски и вскоре обнаружили мужчину, бродящим по улице в состоянии алкогольного опьянения. Бойфренд тайки с соседями избили несостоявшегося насильника, связали его и вызвали полицию.

Пенпат заявила, что после происшествия сделает ремонт во дворе, чтобы туда нельзя было попасть так легко. Какие обвинения были предъявлены преступнику, пока неизвестно. Как пишет The Thaiger, ему может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в 200 тысяч батов (510 тысяч рублей) только за попытку изнасилования. Однако наказание будет более суровым, так как ему вменяют еще и незаконное проникновение в чужое жилище.

Ранее сообщалось, что в США школьница сумела отбиться от пьяного похитителя. Мужчина остановил автомобиль рядом с девушкой и набросился на нее.

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