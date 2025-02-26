Школьница сумела отбиться от пьяного похитителя

People: В США 16-летняя девушка сумела отбиться от 31-летнего похитителя

В США школьница из штата Флорида сумела отбиться от 31-летнего похитителя. Об этом пишет People.

Утром в четверг 20 февраля 16-летняя Валери шла по своему району в Южном Майами, когда рядом остановился автомобиль. Из него вышел пьяный мужчина и набросился на нее. «Он прям шатался. А потом закричал: "Цыц!" и попытался схватить меня за руку», — рассказала девушка.

Мужчина, рост которого составлял более 180 сантиметров, схватил школьницу за плечи и начал бить по затылку. Валери бросила телефон и начала пинать похитителя. В итоге он толкнул ее на землю, но она смогла повалить его вместе с собой. «Я пнула его в пах и по голове, а потом убежала», — рассказала о своем спасении Валери.

Через некоторое время мужчину задержали — после того, как он устроил ДТП на стоянке ближайшего ресторана. Преступником оказался 31-летний уроженец Нью-Йорка Брайан Гамбоа. Мужчина внес за себя залог в размере 30 тысяч долларов, однако его не отпустят из тюрьмы, пока ему не наденут электронный браслет.

Валери заявила, что в схватке повредила только колено, однако пока с трудом справляется с полученным стрессом. Она также посоветовала всем девушкам, оказавшимся в ее ситуации, сопротивляться до последнего. «Мне очень повезло, потому что закончиться все могло намного хуже. Не хотелось, чтобы со мной случилась подобная история. Чтобы она повлияла на всю мою дальнейшую жизнь. Поэтому я просто боролась», — подытожила Валери.

Ранее в Таиланде девушка искусала пробравшегося в ее дом насильника и таким образом спаслась. Преступник заявил, что был влюблен в пострадавшую.