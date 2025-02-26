Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:26, 26 февраля 2025Из жизни

Школьница сумела отбиться от пьяного похитителя

People: В США 16-летняя девушка сумела отбиться от 31-летнего похитителя
Никита Савин
Никита Савин
Brian Gamboa

Brian Gamboa. Фото: Miami-Dade Corrections

В США школьница из штата Флорида сумела отбиться от 31-летнего похитителя. Об этом пишет People.

Утром в четверг 20 февраля 16-летняя Валери шла по своему району в Южном Майами, когда рядом остановился автомобиль. Из него вышел пьяный мужчина и набросился на нее. «Он прям шатался. А потом закричал: "Цыц!" и попытался схватить меня за руку», — рассказала девушка.

Мужчина, рост которого составлял более 180 сантиметров, схватил школьницу за плечи и начал бить по затылку. Валери бросила телефон и начала пинать похитителя. В итоге он толкнул ее на землю, но она смогла повалить его вместе с собой. «Я пнула его в пах и по голове, а потом убежала», — рассказала о своем спасении Валери.

Через некоторое время мужчину задержали — после того, как он устроил ДТП на стоянке ближайшего ресторана. Преступником оказался 31-летний уроженец Нью-Йорка Брайан Гамбоа. Мужчина внес за себя залог в размере 30 тысяч долларов, однако его не отпустят из тюрьмы, пока ему не наденут электронный браслет.

Материалы по теме:
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

Валери заявила, что в схватке повредила только колено, однако пока с трудом справляется с полученным стрессом. Она также посоветовала всем девушкам, оказавшимся в ее ситуации, сопротивляться до последнего. «Мне очень повезло, потому что закончиться все могло намного хуже. Не хотелось, чтобы со мной случилась подобная история. Чтобы она повлияла на всю мою дальнейшую жизнь. Поэтому я просто боролась», — подытожила Валери.

Ранее в Таиланде девушка искусала пробравшегося в ее дом насильника и таким образом спаслась. Преступник заявил, что был влюблен в пострадавшую.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы кадры последствий атаки 83 беспилотников ВСУ на Краснодарский край

      В России захотели запрещать доступ в интернет за буллинг и сталкинг в соцсетях

      Российский боец заявил о стягивании в Суджу элиты ВСУ

      Раскрыто отношение Трампа к отправке военных на Украину

      Arianespace перенесла второй запуск Ariane 6

      Россиянку задержали за фиктивную регистрацию свыше 150 иностранцев

      Жители Маврикия пригрозили российским туристам расправой и начали нападать на их виллы

      Пленный боец ВСУ отверг идею обмена из-за боязни быть повторно мобилизованным

      Журналистка упала в прямом эфире и рассмешила ведущих

      Российский десант ворвался в населенный пункт в нескольких километрах от Суджи под Курском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше