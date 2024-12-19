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03:31, 19 декабря 2024Из жизни

Девушка искусала влюбленного в нее насильника и спаслась

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде девушка из провинции Накхонратчасима искусала пробравшегося в ее дом насильника и таким образом спаслась. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел ночью в понедельник, 16 декабря, в провинции Накхонратчасима. По горячим следам полиция задержала 29-летнего бывшего военного по имени Таватчай, который пробрался в дом 19-летней девушки и напал на нее. Мужчина признался, что был влюблен в пострадавшую и следил за ней. Около двух часов ночи Тавачай пробрался в ее дом через окно и сумел полностью раздеть спящую девушку.

Она проснулась, когда мужчина собирался надругаться над ней. Пострадавшей удалось убедить Тавачая, что ему нужно принять душ и надеть презерватив. Он согласился и пошел в ванную. В это время девушка связалась с соседом, полицией и попыталась сбежать. Тавачай схватил ее и потащил обратно в спальню, зажав рот рукой. Тогда девушка искусала его. Она вцепилась Тавачаю зубами в безымянный палец так сильно, что полностью сорвала ноготь.

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Вскоре на место прибила полиции и арестовала мужчину. Выяснилось, что ранее Тавачай был женат и у него есть ребенок. Во время службы в армии он пристрастился к метамфетаминам, и жена подала на развод. Тавачай признался, что перед нападением на девушку также принял наркотики. Он заявил, что хотел бы извиниться перед пострадавшей, и «никогда больше не будет пытаться изнасиловать ее».

Ранее сообщалось, что в США незнакомец проник в комнату девочки и чуть не похитил ее из кровати. Школьница сумела отбиться от преступника.

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