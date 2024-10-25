Восьмилетняя девочка отбилась от ворвавшегося в ее комнату незнакомца в маске клоуна

В США девочку из ее кровати чуть не похитил незнакомец в маске клоуна

В штате Колорадо, США, незнакомец проник в комнату маленькой девочки и чуть не похитил ее из кровати. Об этом сообщает CBS News.

Мужчина ворвался в чужой дом посреди ночи. Он пробрался в спальню восьмилетней девочки, скрывая лицо за маской клоуна, и напал на нее. Как рассказала жертва, мужчина завязал ей глаза и попытался стянуть с кровати, но та стала сопротивляться. За это незнакомец ударил ее по голове и начал душить.

В итоге девочке все же удалось отбиться, и мужчина сбежал с места преступления. В спешке он оставил в комнате свои маску и перчатки. Пострадавшая тут же рассказала обо всем родителям, и те вызвали полицию. Девочка отделалась небольшими ушибами.

Преступника поймали через четыре дня после произошедшего. Им оказался 56-летний Томас Гальегос. Оказалось, что он украл у девочки телефон, который позже выбросил где-то на обочине.

Как отмечает People, Гальегос жил в том же районе, что и семья ребенка. За неделю до попытки похищения он приходил к ним, чтобы установить стиральную машину и сушилку. Судебное заседание по делу Гальегоса назначено на 4 ноября.

Ранее сообщалось, что в американском штате Алабама злоумышленник похитил незнакомую женщину и заставил дать ему брачные клятвы. После этого Клаудер изнасиловал «жену», а затем стал кататься с ней на машине по округе, пока их не остановила полиция.