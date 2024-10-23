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18:34, 23 октября 2024Из жизни

Мужчина похитил незнакомую женщину и отвез в церковь

В США мужчина похитил незнакомку и заставил дать брачные клятвы в церкви

Фото: Mobile County Metro Jail

В США злоумышленник похитил незнакомую женщину и заставил дать ему брачные клятвы. Об этом пишет FOX News.

В начале октября пожелавшая сохранить имя в тайне женщина ехала по трассе в штате Алабама, когда заметила стоявшего посреди дороги 37-летнего Роя Ли Клаудера. Она остановилась, опасаясь, что мужчина попадет под колеса. Клаудер достал пистолет и заставил ее пересесть на пассажирское сиденье. После этого он отвез женщину в ближайшую церковь, где провел нечто вроде импровизированной свадьбы. Его жертва была вынуждена дать ему брачные клятвы. После этого Клаудер изнасиловал ее, а затем стал кататься с «женой» на машине по округе.

Жертве Клаудера удалось сохранять спокойствие во время похищения и фальшивой свадьбы. Она запомнила весь маршрут и даже засняла на камеру момент, когда Клаудер заставлял ее выйти за него замуж. Женщину спасли благодаря родным, которые хватились ее. Преступник отпустил пленницу, когда автомобиль остановила полиция.

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      Антонина Черташ
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