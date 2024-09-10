Женщина похитила уволившего ее начальника и потребовала выкуп

В Индии женщина похитила уволившего ее начальника и пытала его ради выкупа

В Индии сотрудница финансового учреждения, которую начальник уволил после скандала, похитила его при помощи родственников, потребовала у него выкуп и пытала его. Об этом сообщает News9Live.

Руководитель фирмы из города Сатна, штат Мадхья-Прадеш, по имени Ашиш поспорил по некоему рабочему вопросу с подчиненной Шикхой Сингх. Спор перерос в ссору, и в итоге женщина была уволена.

В тот же день, когда Ашиш возвращался с работы домой, на него набросилась группа незнакомцев. Они заставили его сесть на мотоцикл и увезли в неизвестном направлении. Вскоре семья мужчины получила звонок от похитителей, которые потребовали 200 тысяч рупий (215 тысяч рублей) за его освобождение.

Родные Ашиша выяснили, что его держат в деревне Колгаван и немедленно обратились в полицию. Когда похитители узнали о вовлечении в дело правоохранителей, они начали угрожать семье мужчины и жестоко избили его самого. Ашиша удалось быстро найти, однако преступники успели скрыться. Мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Он рассказал следователям, что случившееся с ним было местью Сингх за увольнение. Выяснилось, что женщина принимала непосредственное участие в похищении вместе с мужем. Затем мужчину заперли и несколько раз избили. Полиция объявила в розыск Сингх, ее мужа и их подельников.

В сентябре 2022 года сообщалось, что в Китае мужчина расправился с начальником и его семьей. Он пошел на преступление, так как руководитель отказал ему в повышении.