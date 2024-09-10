Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:37, 10 сентября 2024Из жизни

Женщина похитила уволившего ее начальника и потребовала выкуп

В Индии женщина похитила уволившего ее начальника и пытала его ради выкупа

Фото: KeemMiDo / Shutterstock / Fotodom

В Индии сотрудница финансового учреждения, которую начальник уволил после скандала, похитила его при помощи родственников, потребовала у него выкуп и пытала его. Об этом сообщает News9Live.

Руководитель фирмы из города Сатна, штат Мадхья-Прадеш, по имени Ашиш поспорил по некоему рабочему вопросу с подчиненной Шикхой Сингх. Спор перерос в ссору, и в итоге женщина была уволена.

В тот же день, когда Ашиш возвращался с работы домой, на него набросилась группа незнакомцев. Они заставили его сесть на мотоцикл и увезли в неизвестном направлении. Вскоре семья мужчины получила звонок от похитителей, которые потребовали 200 тысяч рупий (215 тысяч рублей) за его освобождение.

Материалы по теме:
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022
Убей меня, если сможешь Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Убей меня, если сможешьЭти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
2 ноября 2019
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018

Родные Ашиша выяснили, что его держат в деревне Колгаван и немедленно обратились в полицию. Когда похитители узнали о вовлечении в дело правоохранителей, они начали угрожать семье мужчины и жестоко избили его самого. Ашиша удалось быстро найти, однако преступники успели скрыться. Мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Он рассказал следователям, что случившееся с ним было местью Сингх за увольнение. Выяснилось, что женщина принимала непосредственное участие в похищении вместе с мужем. Затем мужчину заперли и несколько раз избили. Полиция объявила в розыск Сингх, ее мужа и их подельников.

В сентябре 2022 года сообщалось, что в Китае мужчина расправился с начальником и его семьей. Он пошел на преступление, так как руководитель отказал ему в повышении.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Все волной разорвало». Жители подмосковного Раменского рассказали о ночной атаке украинских дронов

      Ученый предупредил об опасности одного гаджета для здоровья

      Захарова назвала причину атак Украины на Россию

      Звезда «Голодных игр» вышла на публику без штанов

      Российские паралимпийцы столкнулись с проблемой при возвращении с Игр-2024

      Криптовалютные кошельки научились обчищать через смартфоны

      Возбуждено дело о теракте после атаки украинских беспилотников на регионы России

      Пенсионер нацгвардии набросился с топором на российского следователя

      В аэропорту Татарстана сняли ограничения на полеты

      Британия допустила возможность снятия санкций против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше