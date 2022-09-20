Мужчина убил семью начальника из-за отказа в повышении

Китаец расстрелял семью начальника из-за отказа в повышении и был пойман спустя восемь лет

58-летний Фанг Лу из Китая был пойман спустя восемь лет после убийства своего начальника и его семьи в США за отказ помочь в повышении по работе. Об этом сообщает The Daily Beast.

Мужчина, который скрывался от правосудия с 2014 года, работал в Соединенных Штатах в нефтегазовой компании Schlumberger. Однажды он попросил своего руководителя по имени Маое Сунь замолвить за него словечко, чтобы получить повышение. Однако, по мнению Лу, Сунь не только не сделал этого, но нелестно высказался о подчиненном при высшем начальстве. Лу не получил повышения, а коллеги стали относиться к нему по-другому уже через день после того, как он поговорил о новой должности с боссом.

Оскорбленный Лу совершил преступление 30 января 2014 года. Китаец убил жену, двух маленьких сыновей и самого 50-летнего мужчину у них дома. В судебных документах говорится, что незадолго до этого, Лу купил пистолет, из которого, по версии следствия, он и расстрелял семью Сунь. Позже мужчина вернул его в магазин без патронов. По словам полицейских, этого было достаточно для ордера на арест, но он был выдан уже после того, как Лу уехал в Китай.

Спустя восемь лет он вернулся в США. Мужчину арестовали через несколько минут после того, как его самолет приземлился в штате Калифорния. Его обвинили в убийстве семьи Сунь. Следователи утверждают, что им осталось только дождаться результатов ДНК-экспертизы, чтобы получить неопровержимые доказательства вины Лу.

Член правления китайской общины города Хьюстон отметил, что после ареста Лу у него возникло больше вопросов, чем ответов. Он не понимает, зачем мужчина вернулся в США, если действительно совершил преступление.

Ранее сообщалось, что в Египте мужчина убил 19-летнюю девушку за отказ выйти за него замуж, а затем покончил с собой. Перед нападением убийца записал видео, в котором назвал себя преступником и заявил, что жил ради этой девушки и теперь намерен ей отомстить.

