Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина убил семью начальника из-за отказа в повышении

Китаец расстрелял семью начальника из-за отказа в повышении и был пойман спустя восемь лет
Fang Lu

Fang Lu. Фото: Harris County Sheriff's Office

58-летний Фанг Лу из Китая был пойман спустя восемь лет после убийства своего начальника и его семьи в США за отказ помочь в повышении по работе. Об этом сообщает The Daily Beast.

Мужчина, который скрывался от правосудия с 2014 года, работал в Соединенных Штатах в нефтегазовой компании Schlumberger. Однажды он попросил своего руководителя по имени Маое Сунь замолвить за него словечко, чтобы получить повышение. Однако, по мнению Лу, Сунь не только не сделал этого, но нелестно высказался о подчиненном при высшем начальстве. Лу не получил повышения, а коллеги стали относиться к нему по-другому уже через день после того, как он поговорил о новой должности с боссом.

Оскорбленный Лу совершил преступление 30 января 2014 года. Китаец убил жену, двух маленьких сыновей и самого 50-летнего мужчину у них дома. В судебных документах говорится, что незадолго до этого, Лу купил пистолет, из которого, по версии следствия, он и расстрелял семью Сунь. Позже мужчина вернул его в магазин без патронов. По словам полицейских, этого было достаточно для ордера на арест, но он был выдан уже после того, как Лу уехал в Китай.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Какая нелепая смертьСамые яркие кандидаты на премию Дарвина
7 апреля 2017

Спустя восемь лет он вернулся в США. Мужчину арестовали через несколько минут после того, как его самолет приземлился в штате Калифорния. Его обвинили в убийстве семьи Сунь. Следователи утверждают, что им осталось только дождаться результатов ДНК-экспертизы, чтобы получить неопровержимые доказательства вины Лу.

Член правления китайской общины города Хьюстон отметил, что после ареста Лу у него возникло больше вопросов, чем ответов. Он не понимает, зачем мужчина вернулся в США, если действительно совершил преступление.

Ранее сообщалось, что в Египте мужчина убил 19-летнюю девушку за отказ выйти за него замуж, а затем покончил с собой. Перед нападением убийца записал видео, в котором назвал себя преступником и заявил, что жил ради этой девушки и теперь намерен ей отомстить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В Киеве заявили о планах после референдумов на подконтрольных России территориях
Российская блогерша пожаловалась на преследование за использование Instagram
Мужчина убил семью начальника из-за отказа в повышении
Разработан метод лечения рака костей с помощью лазера
Лукьяненко высказался о большом количестве мигрантов в Москве
Раскрыт правильный способ стирки джинсов в машине
Макрон назвал референдумы о присоединении к России цинизмом и провокацией
В России предложили подать в суд из-за недопуска сборной на Евро-2024
Матвиенко ответила вопросом на вопрос о мобилизации
Раскрыты опасные последствия дефицита важного витамина во время беременности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.