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Мужчина застрелил 19-летнюю девушку за отказ выйти за него замуж

В Египте 29-летний мужчина убил 19-летнюю девушку за отказ выйти за него замуж

Фото: unsplash

В Египте мужчина убил 19-летнюю девушку за отказ выйти за него замуж, а затем покончил с собой. Об этом сообщает Daily Mirror.

Происшествие случилось в субботу, 3 сентября. 29-летний Ахмад Фатхи Амейра подстерег Амани Абдул-Карим аль-Газзар в кустах и выстрелил в нее. Перед нападением он записал видео, в котором назвал себя преступником и заявил, что жил ради этой девушки и теперь намерен ей отомстить.

Раненая аль-Газзар была найдена на проселочной дороге и срочно доставлена в больницу. Врачи боролись за жизнь девушки, но не смогли ее спасти.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина поджег 19-летнюю девушку после того, как она отказалась выйти за него замуж.

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Евгения Черкасова
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