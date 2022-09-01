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Мужчина поджег 19-летнюю девушку за отказ выйти за него замуж

В Индии мужчина облил керосином и поджег 19-летнюю девушку за отказ выйти за него замуж

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В Индии мужчина поджег 19-летнюю девушку после того, как она отказалась выйти за него замуж. Об этом сообщает Daily Mirror.

Происшествие случилось во вторник, 23 августа. Индиец, преследовавший Анкиту Кумари, забрался к ней в комнату, облил ее керосином, пока она спала, и поджег. «Во вторник утром я почувствовала боль в спине и ощутила запах гари. Открыв глаза, я увидела, как он убегает. Я закричала от боли и пошла в комнату отца. Мои родители залили огонь и отвезли меня в больницу», — рассказала Кумари.

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В больнице пострадавшую допросили полицейские. Выяснилось, что совершивший поджег мужчина давно и навязчиво ее преследовал. Кумари пожаловалась на него отцу, и родитель пообещал, что поговорит с непонятливым поклонником. Однако он не успел это сделать.

В воскресенье, 28 августа, Кумари скончалась в больнице от сильных ожогов. Виновного в убийстве и сообщника, у которого тот купил керосин, уже задержали.

Также известно, что фотография улыбающегося преступника, сделанная в полицейском участке, разозлила общественность. Люди требуют справедливого суда и ждут вынесения приговора.

Ранее сообщалось, что жительница индийского штата Бангалор три дня выживала в колодце глубиной 18 метров. Ее туда столкнул интернет-знакомый после того, как она отказалась выйти за него замуж на первом свидании.

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Евгения Черкасова
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