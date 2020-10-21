Отвергнутый ухажер бросил возлюбленную в глубокий колодец после первого свидания

Жительница индийского штата Бангалор три дня выживала в колодце глубиной 18 метров. Как сообщает Gulf News, туда ее столкнул интернет-знакомый после того, как она отказалась выйти за него замуж на первом свидании.

10 октября 22-летняя индианка приехала на автобусе в деревню Деванахалли, чтобы встретиться со своим другом Адаршей, с которым она месяц назад познакомилась в Instagram. Мужчина очень просил ее о личной встрече, и она не смогла отказать.

Адарша встретил ее на остановке на скутере и отвез к себе домой. Он умолял ее выйти за него замуж, но индианка ответила отказом, так как у нее уже был муж и маленький сын. Отвергнутый ухажер начал кричать на возлюбленную и угрожать ей. В итоге он бросил ее в глубокий колодец и убежал, пообещав, что теперь она умрет в одиночестве.

13 октября сельский житель услышал крик из колодца и поднял тревогу. Жители села вызвали спасателей и полицейских. Прибывшие на место сотрудники службы спасения подняли индианку на поверхность. После осмотра выяснилось, что у нее сломана рука. Пострадавшую доставили в больницу. Спасатели предположили, что при падении ее спасли кусты, выросшие на дне колодца.

Полиция задержала Адаршу за покушение на убийство. Он находится под стражей.

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