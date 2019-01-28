Жадный жених предложил невесте обзавестись второй почкой ради свадьбы

В Индии невеста подала в полицию заявление на своего жениха, который угрожает отменить свадьбу. Как сообщает Asia One, это связано с тем, что у девушки только одна почка.

В 2018 году 32-летняя Тамил Наду (Tamil Nadu) обручилась с 29-летним парнем. Однако их свадьба была отложена на год после неожиданной смерти его отца.

После этого семья жениха начала требовать у невесты больше драгоценных украшений в качестве приданого. Наду отказалась выполнять их условия, и тогда мужчина заявил, что свадьба состоится только в том случае, если у девушки появится вторая почка.

Женщина узнала о том, что родилась с одной почкой, только четыре года назад. Семья Наду никогда не сообщала ей об особенности ее организма.

В августе 2018 года стало известно, что невеста из Канады отменила свадьбу из-за отказа гостей скинуться по 1,5 тысячи долларов (около 100 тысяч рублей). Девушка рассталась с женихом, который называл ее планы безумными и предлагал провести скромную церемонию, а также разругалась со всеми подругами, которые просили ее придерживаться бюджета.

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