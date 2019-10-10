Байкер попытался сорвать свадьбу бывшей девушки поцелуем и опозорился

В колумбийском городе Медельин байкер остановил свадебный автомобиль, в котором находилась его бывшая девушка, и попытался отговорить ее выходить замуж. Видео, снятое очевидцами, опубликовала газета Daily Mirror.

Невеста направлялась в часовню, где ее ждал жених. Бывший возлюбленный решил сорвать их свадьбу и выследил машину девушки. На кадрах видно, как человек в мотоциклетном шлеме встает на колени перед невестой со словами: «не выходи замуж».

Затем байкер пытается поцеловать невесту, однако она отталкивает его. Прохожие кричат за кадром: «поцелуй, поцелуй». По данным местных СМИ, девушка отказала настойчивому мужчине и уехала к жениху.

Пользователей сети возмутило произошедшее на видео. «Он встречался с ней и упустил свою возможность. Пусть теперь не мешает ей спокойно выйти замуж», — прокомментировал юзер Росибель Лопес Гомез (Rosibel Lopez Gomez). «Это унизительно. Никто никого не принуждает к браку, — негодовали другие. — Она решила выйти замуж, это ее осознанный выбор. Этот парень унижает девушку, которая больше не испытывает к нему чувств».

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