Бывшая девушка китайца заявилась на свадьбу в белом платье и устроила скандал

dailymail.co.uk

В Китае бывшая девушка жениха попыталась сорвать его свадьбу. На видео с церемонии обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике одетая в подвенечное платье китаянка бросается на колени перед мужчиной и кричит: «Это была моя ошибка». Она умоляет чужого жениха вернуться к ней на глазах у разъяренной невесты. Девушка ворвалась на сцену именно в тот момент, когда молодожены должны были поцеловаться. При виде соперницы невеста предпочла уйти.

Позже китаец заявил, что расстался с бывшей возлюбленной, так как они «не сошлись характерами». Мужчина не ожидал, что она заявится на его свадьбу.

Ведущий церемонии попытался спасти ситуацию, вспомнив китайскую пословицу: «Любовь — это решение посвятить свою жизнь кому-то другому», однако это лишь еще больше разозлило невесту и ее родственников.

Комментаторы в китайской социальной сети Weibo осудили поступок бывшей девушки жениха. «Не разрушай чужие отношения, чтобы удовлетворить свою одержимость», — написал один из них. Другой добавил, что именно из-за таких ситуаций считает, что с бывшими партнерами не стоит дружить.

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