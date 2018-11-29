Жена сорвала свадьбу и помешала мужу стать двоеженцем

В штате Имо на юго-востоке Нигерии женщина вмешалась в свадебную церемонию, чтобы помешать мужу завести вторую жену. Об этом сообщает издание Pulse.

Неудавшийся многоженец с самого начала столкнулся с трудностями. Брак планировали заключить в пятидесятнической Апостольской церкви, но попытка сорвалась из-за несговорчивого священника. Он узнал, что у мужчины уже есть супруга, и отказался иметь с ним дело.

Материалы по теме Женщины за многоженство Преимущества и недостатки полигамии

Свадебная процессия отправилась в другую церковь, но к тому времени о намечающемся торжестве узнала первая жена. Она ворвалась в церковь с миской пальмового масла и плеснула его в невесту, испортив свадебное платье и фату. После этого женщины едва не подрались.

Многоженство признано лишь в 12 штатах на севере Нигерии, где действуют законы шариата. Штат Имо, где произошел инцидент, не входит в их число.

В 2017 году сообщалось, что в Нигерии скончался 93-летний мусульманский проповедник Мохаммед Белло Абубакар, у которого, по разным данным, было от 86 до 130 жен и не менее 203 детей.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!