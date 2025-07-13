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12:59, 13 июля 2025Моя страна

В Пензе начали бороться со слизнями

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jessica Pape / Shutterstock / Fotodom  

В Пензе начали бороться с нашествием слизней. Об этом сообщает портал «Пенза. Взгляд».

Местные жители начали массово делиться фотографиями слизней на Олимпийской аллее, тропе здоровья и в парке Белинского. Журналистка издания обратилась за комментарием по поводу сложившейся ситуации к представителям городской администрации.

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Специалисты парка имени В.Г. Белинского рассказали, что в борьбе с испанскими слизнями важен комплексный подход, включающий в себя использование механических, биологических и химических средств борьбы.

«Сотрудники парка проводят покос травы, развешивают кормушки для птиц, убирают валежник, используют медьсодержащие препараты», — проинформировали эксперты.

В июне дачникам назвали действенный способ избавиться от испанских слизней.

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