В Пензе начали бороться со слизнями

В Пензе начали бороться с нашествием слизней. Об этом сообщает портал «Пенза. Взгляд».

Местные жители начали массово делиться фотографиями слизней на Олимпийской аллее, тропе здоровья и в парке Белинского. Журналистка издания обратилась за комментарием по поводу сложившейся ситуации к представителям городской администрации.

Специалисты парка имени В.Г. Белинского рассказали, что в борьбе с испанскими слизнями важен комплексный подход, включающий в себя использование механических, биологических и химических средств борьбы.

«Сотрудники парка проводят покос травы, развешивают кормушки для птиц, убирают валежник, используют медьсодержащие препараты», — проинформировали эксперты.

В июне дачникам назвали действенный способ избавиться от испанских слизней.