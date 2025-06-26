Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:56, 26 июня 2025Экономика

Дачникам назвали действенный способ избавиться от испанских слизней

Агроном Тихонова заявила, что побороть слизней помогут сбор руками и препараты
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: KH / IMAGO / Globallookpress.com

Избавиться от нашествия испанских слизней на участке можно собирая их руками и при помощи специальных препаратов. Действенные способы прогнать вредителей дачникам назвала агроном Елизавета Тихонова в беседе с радио Sputnik.

Она отметила, что для людей такие слизни безопасны, а вот растениям они могут серьезно навредить, так как поедают листья. При этом практически единственный действенный метод избавиться от вредителей — собирать их руками.

«Плюс самые обычные препараты в гранулах от слизней. Ничего другого нет. На ядохимикаты им плевать», — заключила эксперт.

Ранее дачников призвали подкормить огурцы на участке дрожжами — так они будут быстрее расти. Чтобы приготовить подкормку, нужно взять небольшое количество теплой воды и развести в нем десять граммов сухих дрожжей, добавить сахар, а после того, как забродят, развести в десяти литрах воды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поставил точку в конфликте Израиля и Ирана

    В ЕС заявили о худшем послании для Украины

    Москвичам рассказали о погоде в ближайшую неделю

    Путин заявил об открытости ЕАЭС для укрепления связей

    Вице-премьер Чернышенко назвал веру молодежи в самореализацию результатом стратегии

    Венгрия заблокировала переговоры о приеме Украины в ЕС

    Кейт Миддлтон чудом осталась жива после болезни. Почему ее новое исчезновение вызвало панику в Букингемском дворце?

    В Татарстане спасли уставшего лося

    Смертельно опасные муравьи продолжили нашествие на одну страну

    Распространенный миф о супах опровергли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости