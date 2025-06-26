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20:28, 26 июня 2025Экономика

Дачников призвали подкормить огурцы дрожжами

Биолог Коваль рассказала, что подкормка из дрожжей поможет огурцам расти быстрее
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Подкормка из дрожжей поможет огурцам расти быстрее. Удобрить эти овощи таким способом призвала дачников кандидат биологических наук Юлия Коваль, пишет aif.ru.

«Дрожжи на 70 процентов состоят из белка и на 30 процентов из минеральных веществ. Они участвуют в круговороте азота и фосфора, которые жизненно необходимы огурцам для усвоения ими веществ, которые находятся в почве, переводя их в доступную растениям форму», — пояснила биолог.

Чтобы приготовить подкормку, нужно взять небольшое количество теплой воды и развести в нем десять граммов сухих дрожжей. Затем добавить сахар, а после того, как забродят, развести в десяти литрах воды. Лить этот раствор нужно под корень растений, уточнила Коваль.

Ранее дачникам рассказали, что затяжные дожди полезны для огурцов, тыквенных культур, роз и бобовых. Влага дает благоприятную среду для роста таких растений.

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