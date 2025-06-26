Дачников призвали подкормить огурцы дрожжами

Подкормка из дрожжей поможет огурцам расти быстрее. Удобрить эти овощи таким способом призвала дачников кандидат биологических наук Юлия Коваль, пишет aif.ru.
«Дрожжи на 70 процентов состоят из белка и на 30 процентов из минеральных веществ. Они участвуют в круговороте азота и фосфора, которые жизненно необходимы огурцам для усвоения ими веществ, которые находятся в почве, переводя их в доступную растениям форму», — пояснила биолог.
Чтобы приготовить подкормку, нужно взять небольшое количество теплой воды и развести в нем десять граммов сухих дрожжей. Затем добавить сахар, а после того, как забродят, развести в десяти литрах воды. Лить этот раствор нужно под корень растений, уточнила Коваль.
Ранее дачникам рассказали, что затяжные дожди полезны для огурцов, тыквенных культур, роз и бобовых. Влага дает благоприятную среду для роста таких растений.