Page Six: Шеф-повар потеряла ребенка из-за адских условий работы у Кайли Дженнер

Бывший шеф-повар американской телезвезды Кайли Дженнер потеряла ребенка из-за адских условий работы и подала на нее в суд. Об этом сообщает издание Page Six.

Согласно судебным документам, экс-сотрудница (ее имя не раскрывается) знаменитости работала у нее по 12 часов пять дней в неделю в 2024 году. При этом ей поручали физически тяжелую работу, несмотря на то что она предупредила начальство о своей беременности с высоким риском осложнений.

Вопреки просьбе женщины обеспечить ей безопасные условия работы, в канун Нового года начальство велело ей поднимать и переносить тяжелые продукты питания через улицу и вверх по склону без посторонней помощи. Перегрузка привела к тому, что у повара началось головокружение из-за нехватки воздуха. В итоге ей помог сотрудник службы безопасности.

По словам пострадавшей, она также была вынуждена работать на дне рождения ребенка Дженнер в Палм-Спрингс без четкого плана. «Из-за истощения и чрезмерного физического напряжения у нее случилась паническая атака прямо во время смены, которую ей пришлось переживать в туалетной кабинке», — говорится в материалах дела.

Отмечается, что на следующее утро после интенсивной смены у женщины началось сильное кровотечение, поэтому она самостоятельно отправилась в ближайшую больницу, где врачи сообщили, что она потеряла нерожденного ребенка.

Через несколько дней после того, как она сообщила начальству о выкидыше, женщину также ложно обвинили в том, что она оставила кухню и холодильник в беспорядке после мероприятия в Палм-Спрингс

Впоследствии у героини материала открылось еще более сильное кровотечение, а позже, в результате потери беременности, развилась тяжелая депрессия и эмоциональное расстройство. Несмотря на это, спустя время один из ее руководителей сделал ей выговор со словами: «Прекрати, просто прекрати. Ты расстраиваешь Кайли. Ты ввергаешь ее в депрессию».

Теперь пострадавшая требует от бывшего работодателя денежную компенсацию. Она утверждает, что помимо несоблюдения условий труда и дискриминации из-за беременности, ее ошибочно обвинили в непрофессионализме. Кроме того, повару не выплачивали зарплату вовремя, а также незаконно уволили.

Это уже третий иск, который экс-подчиненные подают на 28-летнюю Дженнер. Сама предпринимательница никак не реагирует на новости о судебных делах.