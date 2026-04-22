Бывшая домработница Кайли Дженнер подала на нее в суд из-за расизма и унижений

TMZ: Бывшая домработница Кайли Дженнер Васкес подала на нее в суд из-за унижений

Бывшая домработница американской телезвезды Кайли Дженнер подала на нее в суд из-за расизма и унижений. Об этом сообщает TMZ.

Католичка родом из Сальвадора Анджелика Васкес работала в доме знаменитости в Беверли-Хиллз с сентября 2024 года по август 2025 года. Она утверждает, что спустя неделю после трудоустройства попала под подчинение старшей домработницы Пэтси и ее коллеги Элси. Согласно судебным документам, женщины относились к ней враждебно, высмеивали ее акцент и поручали самые сложные и нежелательные задачи. Кроме того, они запугивали и публично унижали ее из-за расы, национального происхождения и религии.

В своем иске Васкес отмечает, что в течение указанного периода работы у нее развилась тревога и появились симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Из-за ментальных проблем и невыносимых условий труда ей пришлось уволиться в августе 2025 года. Пострадавшая требует возмещения ущерба за невыплаченную заработную плату, моральный ущерб, а также выплату штрафных санкций.

Издание отмечает, что ни одно из обвинений Васкес не направлено непосредственно против бизнесвумен, несмотря на то, что она фигурирует в заявлении в качестве ответчика.

