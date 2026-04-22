Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:31, 22 апреля 2026

Бывшая домработница Кайли Дженнер подала на нее в суд из-за расизма и унижений

Мария Винар

Фото: Yara Nardi / Reuters

Бывшая домработница американской телезвезды Кайли Дженнер подала на нее в суд из-за расизма и унижений. Об этом сообщает TMZ.

Католичка родом из Сальвадора Анджелика Васкес работала в доме знаменитости в Беверли-Хиллз с сентября 2024 года по август 2025 года. Она утверждает, что спустя неделю после трудоустройства попала под подчинение старшей домработницы Пэтси и ее коллеги Элси. Согласно судебным документам, женщины относились к ней враждебно, высмеивали ее акцент и поручали самые сложные и нежелательные задачи. Кроме того, они запугивали и публично унижали ее из-за расы, национального происхождения и религии.

В своем иске Васкес отмечает, что в течение указанного периода работы у нее развилась тревога и появились симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Из-за ментальных проблем и невыносимых условий труда ей пришлось уволиться в августе 2025 года. Пострадавшая требует возмещения ущерба за невыплаченную заработную плату, моральный ущерб, а также выплату штрафных санкций.

Издание отмечает, что ни одно из обвинений Васкес не направлено непосредственно против бизнесвумен, несмотря на то, что она фигурирует в заявлении в качестве ответчика.

В мае прошлого года стало известно о неожиданных преимуществах работы для нянь детей Кайли Дженнер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

    Киркоров наелся черной икры и едва узнал себя

    В Европе высказались о запрете поставок российского газа на фоне энергокризиса

    Девушка отнеслась легкомысленно к язвам во рту и лишилась половины языка

    Названы главные претенденты на возвращение среди ушедших из России автобрендов

    Военный высказался о месте запуска атаковавших Сызрань дронов ВСУ

    Россиянин поставил на матч ЦСКА и выиграл более 10 миллионов рублей

    Анна Седокова отреагировала на критику внешности

    Россияне назвали желанный размер платежа за аренду

    Пашинян высказался о планах отправить пенсионеров на Кипр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok