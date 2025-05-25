Раскрыты неожиданные преимущества работы для нянь детей Кайли Дженнер

The Sun: Кайли Дженнер позволяет няням брать косметику ее бренда бесплатно

Журналисты The Sun раскрыли неожиданные преимущества работы для нянь детей американской телезвезды Кайли Дженнер. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По данным портала, у 27-летней бизнесвумен есть большая команда, которая круглосуточно присматривает за ее детьми. «Кайли платит много. Она хочет лояльности и не может смириться с потерей персонала, поскольку любые перебои в работе ее очень беспокоят», — рассказал анонимный инсайдер.

Помимо высоких зарплат, предпринимательница обеспечивает сотрудников питанием и позволяет им брать бесплатно столько косметики из ассортимента ее бренда Kylie Cosmetics, сколько они захотят. В то же время Дженнер устанавливает строгие правила для персонала. Так, няни и репетиторы обязаны работать с шести утра. При этом им запрещено курить, распивать алкоголь, а также покупать для себя обработанную пищу и сладкие закуски.

В августе прошлого года стало известно, что Кайли Дженнер покрывает расходы персонала на ботокс и другие косметологические манипуляции.