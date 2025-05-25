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16:36, 25 мая 2025Ценности

Раскрыты неожиданные преимущества работы для нянь детей Кайли Дженнер

The Sun: Кайли Дженнер позволяет няням брать косметику ее бренда бесплатно
Мария Винар

Фото: Christina Horsten / DPA / Globallookpress.com

Журналисты The Sun раскрыли неожиданные преимущества работы для нянь детей американской телезвезды Кайли Дженнер. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По данным портала, у 27-летней бизнесвумен есть большая команда, которая круглосуточно присматривает за ее детьми. «Кайли платит много. Она хочет лояльности и не может смириться с потерей персонала, поскольку любые перебои в работе ее очень беспокоят», — рассказал анонимный инсайдер.

Помимо высоких зарплат, предпринимательница обеспечивает сотрудников питанием и позволяет им брать бесплатно столько косметики из ассортимента ее бренда Kylie Cosmetics, сколько они захотят. В то же время Дженнер устанавливает строгие правила для персонала. Так, няни и репетиторы обязаны работать с шести утра. При этом им запрещено курить, распивать алкоголь, а также покупать для себя обработанную пищу и сладкие закуски.

В августе прошлого года стало известно, что Кайли Дженнер покрывает расходы персонала на ботокс и другие косметологические манипуляции.

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