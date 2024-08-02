Раскрыты неожиданные преимущества работы для сотрудников Кайли Дженнер

Анонимный инсайдер раскрыл неожиданные преимущества работы для сотрудников американской телезвезды Кайли Дженнер. Соответствующий комментарий приводит издание Life & Style.

Выяснилось, что 26-летняя предпринимательница покрывает расходы персонала на ботокс и другие косметологические манипуляции. По словам источника, по этой причине сотрудники чувствуют себя счастливыми. «Это очень щедро с ее стороны. Все — от сотрудников Kylie Cosmetics до нянь — принимают в этом участие. Это приятная привилегия», — рассказал он.

При этом собеседник портала подчеркнул, что Дженнер не склоняет никого из работников к принудительным вмешательствам, поскольку хочет, чтобы «все просто любили себя».

В апреле американская телезвезда Ким Кардашьян в разговоре с комиком Джимми Киммелом раскрыла неожиданное требование к ассистентам. Тогда в интервью она призналась, что ненавидит звук картонных манжетов, которые надеваются на кофейные стаканы, чтобы не обжечься.