Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:43, 24 апреля 2024Ценности

Ким Кардашьян раскрыла неожиданное требование к ассистентам

Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / Globallookpress.com

Американская телезвезда Ким Кардашьян в разговоре с комиком Джимми Киммелом раскрыла неожиданное требование к ассистентам. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале его шоу «Джимми Киммел в прямом эфире!».

43-летняя знаменитость призналась, что ненавидит звук картонных манжетов, которые надеваются на кофейные стаканы, чтобы не обжечься. В связи с этим она просит своих помощников снимать их перед тем, как подать ей напиток.

«Я не хочу видеть, как это делается, слышать или чувствовать это. Звук картона для меня как гвоздем по классной доске», — заявила бизнесвумен.

В декабре 2022 года Ким Кардашьян назвала требования к внешнему виду своих сотрудников. Так, для проведения интервью журналистка Энджи Мартинес посетила дом предпринимательницы. Мартинес заметила, что работники хорошо сочетают в своей одежде цвета. В ответ Кардашьян заявила, что у людей, которые сотрудничают с ней, есть дресс-код.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия». Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

      «Калашников» представил мини-дрон «Каракурт»

      В WhatsApp появится новая функция

      Лукашенко стал кандидатом на пост председателя ВНС

      Канье Уэст предложил Мишель Обаме секс втроем

      Помощник Путина высказался о возможном участии россиян в Играх-2024 в Париже

      Спецслужбы Латвии увидели угрозу в конкурсе детских рисунков ко Дню Победы

      Минобороны Украины создало ведомство для управления помощью с Запада

      Заполонивший европейский курорт розовый кокаин сравнили со «взрывом бомбы»

      В ЕС отчитались об очередном пакете помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше