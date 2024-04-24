Ким Кардашьян раскрыла неожиданное требование к ассистентам

Американская телезвезда Ким Кардашьян в разговоре с комиком Джимми Киммелом раскрыла неожиданное требование к ассистентам. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале его шоу «Джимми Киммел в прямом эфире!».

43-летняя знаменитость призналась, что ненавидит звук картонных манжетов, которые надеваются на кофейные стаканы, чтобы не обжечься. В связи с этим она просит своих помощников снимать их перед тем, как подать ей напиток.

«Я не хочу видеть, как это делается, слышать или чувствовать это. Звук картона для меня как гвоздем по классной доске», — заявила бизнесвумен.

В декабре 2022 года Ким Кардашьян назвала требования к внешнему виду своих сотрудников. Так, для проведения интервью журналистка Энджи Мартинес посетила дом предпринимательницы. Мартинес заметила, что работники хорошо сочетают в своей одежде цвета. В ответ Кардашьян заявила, что у людей, которые сотрудничают с ней, есть дресс-код.