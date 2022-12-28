Телезвезда Ким Кардашьян разрешает сотрудникам носить одежду цвета хаки

Американская телезвезда Ким Кардашьян раскрыла требования к внешнему виду своих сотрудников. Об этом она рассказала в подкасте радиоведущей Энджи Мартинес в ее YouTube-канале.

Для проведения интервью журналистка посетила дом предпринимательницы. Мартинес заметила, что работники хорошо сочетают в своей одежде цвета. В ответ Кардашьян заявила, что у людей, которые сотрудничают с ней, есть дресс-код. «У меня заведена униформа. Хотя это не похоже на униформу. Это просто определенная цветовая палитра», — отметила она.

При этом знаменитость пояснила, что при трудоустройстве выдает каждому сотруднику справочник. В данном перечне прописана цветовая гамма в одежде, которую она разрешает носить на работу. Среди них оказались хаки, серый, вересковый серый, черный, темно-синий, белый и кремовый тона.

Ранее Ким Кардашьян поделилась снимком в бикини и рассмешила подписчиков. Пользователи сети обратили внимание на чересчур длинную шею предпринимательницы и высмеяли ее за нелепый фотошоп.

