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13:16, 28 декабря 2022Ценности

Ким Кардашьян раскрыла требования к внешнему виду своих сотрудников

Телезвезда Ким Кардашьян разрешает сотрудникам носить одежду цвета хаки

Фото: Crash / Imagespace / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская телезвезда Ким Кардашьян раскрыла требования к внешнему виду своих сотрудников. Об этом она рассказала в подкасте радиоведущей Энджи Мартинес в ее YouTube-канале.

Для проведения интервью журналистка посетила дом предпринимательницы. Мартинес заметила, что работники хорошо сочетают в своей одежде цвета. В ответ Кардашьян заявила, что у людей, которые сотрудничают с ней, есть дресс-код. «У меня заведена униформа. Хотя это не похоже на униформу. Это просто определенная цветовая палитра», — отметила она.

При этом знаменитость пояснила, что при трудоустройстве выдает каждому сотруднику справочник. В данном перечне прописана цветовая гамма в одежде, которую она разрешает носить на работу. Среди них оказались хаки, серый, вересковый серый, черный, темно-синий, белый и кремовый тона.

Ранее Ким Кардашьян поделилась снимком в бикини и рассмешила подписчиков. Пользователи сети обратили внимание на чересчур длинную шею предпринимательницы и высмеяли ее за нелепый фотошоп.

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Мария Винар
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