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20:09, 27 декабря 2022Ценности

Ким Кардашьян высмеяли в сети за нелепый фотошоп на снимке в бикини

Телезвезду Ким Кардашьян высмеяли в сети за чересчур длинную шею на снимке в бикини

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась снимком в бикини и рассмешила подписчиков. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом снимке бизнесвуман запечатлена вместе со своей четырехлетней дочерью Чикаго. На Кардашьян надеты раздельный купальник и солнцезащитные очки.

Пользователи сети обратили внимание на чересчур длинную шею предпринимательницы и высмеяли ее за нелепый фотошоп в комментариях под публикацией, которая набрала 1,6 миллиона лайков. «Мне одному интересно, почему у нее здесь такая длинная шея?», «Почему ты делаешь свою шею такой узкой?», «Ответь, пожалуйста, почему твоя шея такая длинная? Надеюсь, что ты в порядке», «Тот самый момент, когда не умеешь пользоваться ретушью», «Пора бы нанять нового менеджера, который бы нормально редактировал твои фото», — высказывались они.

В августе коммерческий фотограф Кэролайн Росс уличила Ким Кардашьян в неудачном применении инструментов ретуши на рекламных фото наушников бренда Beats. «Ким Кардашьян печально известна тем, что использует фотошоп на фото. Зачем она это делает, не знаю. Видимо, на этих кадрах она хотела, чтобы ее шея казалась тоньше. Очевидно, что эта часть тела отфотошоплена», — отметила специалист.

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Мария Винар
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