Ким Кардашьян уличили в неудачном фотошопе из-за искаженной воды в бассейне

Фотограф Кэролайн Росс уличила Ким Кардашьян в применении фотошопа на рекламных фото

Коммерческий фотограф Кэролайн Росс уличила американскую телезвезду Ким Кардашьян в неудачном применении инструментов ретуши на рекламных фото наушников бренда Beats. Соответствующим роликом специалист поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети с никнеймом caroline in the city обратила внимание на ранее опубликованные в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) снимки предпринимательницы, на которых она позирует в бассейне. В своем видео Росс заявила, что знаменитость применила фотошоп на данных кадрах. «Ким Кардашьян печально известна тем, что использует фотошоп на фото. Зачем она это делает, не знаю. Видимо, на этих кадрах она хотела, чтобы ее шея казалась тоньше. Очевидно, что эта часть тела отфотошоплена», — отметила фотограф.

Так, при увеличении фото видно, что гладь воды в бассейне из-за ретуши сильно искажена. Кроме того, блогерша наглядно продемонстрировала, как выглядела шея Кардашьян до того, как ее отредактировали.

Ким Кардашьян не в первый раз обвиняют в использовании ретуши на фото. В июле папарацци запечатлели знаменитость на пляже в компании шестилетнего сына Сейнта. На снимках бизнесвумен позировала в бикини, верх которого составлял топ в спортивном стиле синего цвета. В то же время читатели издания Daily Mail раскритиковали фигуру телезвезды и отметили, что она выглядит неестественно.