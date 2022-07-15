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Ким Кардашьян подверглась критике в сети из-за новых фото в купальнике

Daily Mail: телезвезду Ким Кардашьян раскритиковали за неестественность фигуры в бикини

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала тело в купальнике и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Отмечается, что папарацци запечатлели 41-летнюю знаменитость на пляже в компании шестилетнего сына Сейнта. На новых снимках бизнесвумен предстала в бикини, верх которого составлял топ в спортивном стиле синего цвета. Кроме того, на время отдыха Кардашьян предпочла отказаться от макияжа, а волосы распустила.

Читатели издания не оценили внешний вид звезды и раскритиковали ее фигуру в комментариях под материалом. «Все растяжки и целлюлит выходят на поверхность», «Это фотошоп», «Ее волосы выглядят, как солома, а тело — вовсе фальшивка», «Может, она и хороший человек, но тело неестественное», «Как всегда позирует», — возмущались они.

Раннее в июле Ким Кардашьян заподозрили в удалении ребер из-за ее чрезмерной худобы. Знаменитость и ее дочь Норт посетили показ кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier в рамках Недели моды в Париже. Для мероприятия бизнесвумен выбрала силуэтное платье в полоску с эффектом обнаженной груди. Однако у поклонников возникли вопросы по поводу видимых изменений в ее внешности.

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Мария Винар
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