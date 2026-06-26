Умер Сергей Иванов — бывший министр обороны и соратник Путина. Он был одним из самых влиятельных политиков России

На 74 году жизни умер экс-министр обороны Сергей Иванов

Умер бывший министр обороны и экс-спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Его не стало в возрасте 73 лет.

Баскетбольная «Единая лига ВТБ», почетным президентом которой был Иванов, не сообщила о причинах кончины чиновника. При этом ее члены выразили соболезнования родным и близким бывшего главы Минобороны.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Иванов был одним из самых влиятельных политиков России

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. После учебы в университете он пошел в военную сферу и там начал делать первые шаги в карьере. Так постепенно он дошел до работы в Комитете госбезопасности (КГБ) СССР, а позже — в ФСБ.

В 1975-м работал стажером-преподавателем Ленинградского высшего инженерно-морского училища, а затем стал членом управления КГБ СССР по Ленинградской области, где и познакомился с будущим президентом России Владимиром Путиным. Иванов проработал в госорганах почти 20 лет, за это время на его глазах создавалась новая страна.

В конце 1990-х входил в Службу внешней разведки (СВР), занимал должность первого заместителя начальника одного из подразделений. За годы работы в качестве разведчика пребывал в длительных командировках за границей — в Финляндии и Кении, а также в Великобритании.

В 1998-1999 годах Иванов был заместителем директора ФСБ РФ и начальником департамента анализа, прогноза и стратегического планирования. Его непосредственным руководителем был Путин. В 1999-2001-м он пошел дальше, став секретарем Совета безопасности России.

РИА Новости вспоминало слова Иванова о том, что первая профессия дала ему много полезных навыков. Он общался с совершенно разными, но всегда интересными людьми.

Мне в разведке приходилось общаться и с особами королевских кровей, и с простыми работягами. Это очень полезно Сергей Иванов

Чем запомнился Иванов в качестве министра обороны?

В марте 2001 года, после работы замдиректора ФСБ и секретаря российского Совбеза, Иванов стал министром обороны. На это место он пришел после Игоря Сергеева, тем самым став первым в истории страны главой военного ведомства не из армейской сферы.

Именно во время работы Иванова в Минобороны началось реформирование российских войск. За несколько лет были подготовлены планы перевода армии исключительно на контрактную основу (впоследствии было решено отказаться от идеи и оставить смешанную систему набора на службу). Во время работы Иванова был сокращен срок службы по призыву до одного года. Также в начале 2000-х было объявлено о начале массового перевооружения.

Иванов, как сообщает РИА Новости, был известен и своей жесткой позицией в отношении отсрочек от службы. Еще в 2004-м он хотел свести их к минимуму, сделав всю оборонную систему в этом плане прозрачнее.

Мы являемся рекордсменами мира (…). В конце 90-х они росли, как грибы Сергей Иванов

Иванов занимал пост министра обороны России до 2007 года. Помимо этого, параллельно он был зампредседателя правительства при Михаиле Фрадкове и Викторе Зубкове, а также постоянным членом Совета безопасности России.

Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

Иванов мог стать новым президентом России после Путина

В 2008-2011 годах Иванов был заместителем председателя правительства, когда там на посту находился Путин. Он активно занимался вопросами промышленности, в том числе оборонной и атомной, транспорта и связи. Позднее, до 2016 года, Иванов был главой администрации президента, сменив в этой должности Сергея Нарышкина.

Еще в 2007 году он считался основным конкурентом Дмитрия Медведева на выдвижение в президенты от партии власти. В то же время, как вспоминает РИА Новости, сам Иванов отмахивался от предположений о возможном президентстве.

В период с 2016 по 2026 год он был специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Иванов многое сделал для создания и развития программы по сохранению популяции дальневосточного леопарда. Он также встречался в этой связи с моделью, актрисой и защитницей животных Памелой Андерсон. Но в феврале этого года Иванов все-таки решил оставить этот пост.