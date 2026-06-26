Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов

Умер бывший министр обороны и экс-спецпредставитель Путина Сергей Иванов

Умер бывший министр обороны и экс-спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Об этом сообщил Telegram-канал «Единая Лига ВТБ».

Иванову было 73 года. О причинах кончины в посте ничего не указывалось. Родным и близким бывшего главы Минобороны выразили соболезнования.

Иванов являлся почетным президентом «Единой Лиги ВТБ».

В феврале этого года Иванов по собственному желанию оставил пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.