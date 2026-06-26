Сенатор Джабаров назвал Макрона известным провокатором

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров охарактеризовал президента Франции Эммануэля Макрона двумя слова после того, как политик выступил с заявлением об утрате США нейтрального статуса по вопросу Украины. В беседе с газетой «Взгляд» сенатор назвал его известным провокатором.

«Пусть не радуется раньше времени и не пытается такими заявлениями попасть в число переговорщиков с Москвой по Украине. Участнице конфликта Франции нечего делать за дипломатическим столом. А ее нынешний президент может отправиться в отставку в весьма обозримом будущем», — отметил Джабаров.

Он указал, что США официально не сообщали России о смене позиции по урегулированию конфликта на Украине. Если же Вашингтон и правда пересмотрит подход, то сделает себе только хуже, подчеркнул парламентарий. «В таком случае США можно будет считать участниками конфликта», — допустил он.

При этом сенатор заметил, что Соединенные Штаты никогда нельзя было считать полноценно нейтральными в отношении урегулирования украинского кризиса. Они обеспечивали Киев спутниковой связью и разведданными, а также поставляли оружие европейским странам, при этом понимая, что оно будет перенаправлено Украине.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков оценил высказывание Макрона об отношении США к статусу посредника в российско-украинских переговорах. По его словам, французский лидер не может быть «адвокатом и пресс-секретарем Вашингтона».

