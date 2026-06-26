В Кремле оценили заявление «пресс-секретаря Вашингтона» Макрона

Песков: Макрон не может быть «адвокатом и пресс-секретарем Вашингтона»

Президент Франции Эммануэль Макрон не может быть «адвокатом и пресс-секретарем Вашингтона», рассуждая, являются ли США нейтральной стороной конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Что касается заявлений президента Макрона, здесь трудно судить. Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона», — сказал он.

Ранее Макрон заявил, что США больше не хотят выступать в качестве нейтрального посредника в переговорах между Россией и Украиной. Французский лидер объяснил, что придерживается такого мнения, так как Вашингтон принял документ, в котором говорится о поддержке территориальной целостности Украины.