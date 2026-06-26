Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:00, 26 июня 2026Мир

В Кремле оценили заявление «пресс-секретаря Вашингтона» Макрона

Песков: Макрон не может быть «адвокатом и пресс-секретарем Вашингтона»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Manon Cruz / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не может быть «адвокатом и пресс-секретарем Вашингтона», рассуждая, являются ли США нейтральной стороной конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Что касается заявлений президента Макрона, здесь трудно судить. Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона», — сказал он.

Ранее Макрон заявил, что США больше не хотят выступать в качестве нейтрального посредника в переговорах между Россией и Украиной. Французский лидер объяснил, что придерживается такого мнения, так как Вашингтон принял документ, в котором говорится о поддержке территориальной целостности Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС

    Альтернативный клиент Telegram прекратит работу

    Человеческие головы нашли в морозилке медцентра Москвы

    В Кремле ответили на вопрос об обращении ветерана СВО к Путину

    Король Карл III навсегда покинул Букингемский дворец

    Российский актер подтвердил отношения с ранившей его ножом подругой

    Россиянин совратил 16 девочек и снимал с ними видео

    Артемий Лебедев высказался о происходящей в США «средневековой дичи»

    Дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной прошлась по подиуму на показе

    Россиян предупредили о летнем мошенничестве с несуществующими домами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok