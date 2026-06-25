Макрон заявил о нежелании США быть нейтральным посредником в вопросе Украины

Макрон: США не хотят быть нейтральным посредником в переговорах России и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не хотят выступать в качестве нейтрального посредника в переговорах между Россией и Украиной. Выступление французского лидера транслировалось на YouTube-канале Елисейского дворца.

Макрон объяснил, что придерживается такого мнения, так как Вашингтон принял документ, в котором говорится о поддержке территориальной целостности Украины. «Соединенные Штаты впервые одобрили текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, но поддерживают территориальную целостность Украины, военную поддержку, энергетическую помощь и санкции против России», — сказал французский президент.

Ранее Макрон сообщил, что новая встреча так называемой коалиции желающих по Украине пройдет 13 июля.