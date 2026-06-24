Макрон выступил с новым анонсом по Украине

Макрон заявил, что новая встреча «коалиции желающих» состоится 13 июля

Новая встреча так называемой коалиции желающих по Украине пройдет 13 июля. С таким анонсом выступил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Сейчас мы вновь переживаем сближение между европейцами и американцами, и это… должно продолжиться на саммите НАТО в Анкаре, а затем на встрече "коалиции желающих" в поддержку Украины, которую мы проведем 13 июля», — уточнил политик.

По итогам встречи на высшем уровне в Париже 6 января «коалиция желающих» договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Киева.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал на планы Европы «подморозить» конфликт без устранения его первопричин и сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих».

Также ранее стало известно о наплыве контрабандного оружия в Европу, которое может хлынуть из Украины в огромных масштабах.