22:38, 10 мая 2026Мир

Стало известно о большом страхе Европы из-за Украины

Эксперт Гердес: ЕС боится масштабной контрабанды оружия с Украины
Марина Совина (ночной редактор)

Стало известно о наплыве контрабандного оружия в Европу, которое может хлынуть из Украины в огромных масштабах. И это станет угрозой безопасности для ЕС, предупоедил один из заместителей исполнительного директора пограничного агентства Евросоюза Frontex Ларс Гердес, пишет Welt.

«Я считаю, что риск особенно высок после (наступления) режима прекращения огня или мира. Тогда на Украине будет огромное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов, а также много людей, которым нужны деньги», — отметил он.

По мнению эксперта, это может привести к контрабандной торговле оружием в огромных масштабах. Гердес подчеркнул, что и самое современное оружие может оказаться в руках контрабандистов.

Ранее сообщалось, что Украина является основным источником контрабанды оружия в Молдавию. Об этом заявила президент республики Майя Санду. До этого она рассказала, что Молдавия готова стать частью «коалиции желающих» по Украине. По ее словам, сейчас республика проводит обучение специалистов по разминированию для помощи Киеву в постконфликтное время.

