Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:30, 24 марта 2026Бывший СССР

Украину назвали основным источником контрабанды оружия в Молдавию

Санду: Украина является основным источником контрабанды оружия в Молдавию
Марина Совина
Марина Совина
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Украина является основным источником контрабанды оружия в Молдавию, заявила президент республики Майя Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

«По контрабанде оружия источником является война на Украине и Приднестровский регион», — подчеркнула политик.

Ранее Санду заявила, что Молдавия готова стать частью «коалиции желающих» по Украине. По ее словам, сейчас республика проводит обучение специалистов по разминированию для помощи Киеву в постконфликтное время.

До этого Санду назвала Россию недружественной страной. Она добавила, что исключает любые дружеские контакты двух государств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok