Украину назвали основным источником контрабанды оружия в Молдавию

Санду: Украина является основным источником контрабанды оружия в Молдавию

Украина является основным источником контрабанды оружия в Молдавию, заявила президент республики Майя Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

«По контрабанде оружия источником является война на Украине и Приднестровский регион», — подчеркнула политик.

Ранее Санду заявила, что Молдавия готова стать частью «коалиции желающих» по Украине. По ее словам, сейчас республика проводит обучение специалистов по разминированию для помощи Киеву в постконфликтное время.

До этого Санду назвала Россию недружественной страной. Она добавила, что исключает любые дружеские контакты двух государств.