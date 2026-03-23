16:00, 23 марта 2026Бывший СССР

Постсоветская страна захотела присоединиться к «коалиции желающих» по Украине

Президент Молдавии Санду заявила о готовности вступить в «коалицию желающих»
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Молдавия готова стать частью «коалиции желающих» по Украине. Об этом заявила президент республики Майя Санду на брифинге после заседания Совета национальной безопасности, трансляция доступна на YouTube.

Она рассказала, что члены коалиции рассмотрят запрос Кишинева на вступление и ответят на него в течение месяца или нескольких месяцев.

По словам Санду, сейчас Молдавия проводит обучение специалистов по разминированию для помощи Украине в постконфликтное время.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «коалицию желающих» «коалицией выдающих желаемое за действительное».

