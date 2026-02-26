«Коалицию желающих» назвали коалицией «выдающих желаемое за действительное»

Западная «коалиция желающих» по Украине лишь выдает желаемое за действительное, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.
«Они же "коалиция желающих", правильно? Кстати, есть такое у нас, ну и в английском тоже есть, выражение — "выдавать желаемое за действительное". Вот они напоминают людей, которые называются желающие выдавать себя за действительных», — сказал российский министр.
Ранее высокопоставленные источники газеты The Telegraph поделились, что страны «коалиции желающих» не отправят на Украину миротворческие войска без одобрения президента России Владимира Путина.