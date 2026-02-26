Реклама

15:51, 26 февраля 2026Мир

«Коалицию желающих» назвали коалицией «выдающих желаемое за действительное»

Лавров: Коалиция Запада по Украине выдает желаемое за действительное
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Западная «коалиция желающих» по Украине лишь выдает желаемое за действительное, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Они же "коалиция желающих", правильно? Кстати, есть такое у нас, ну и в английском тоже есть, выражение — "выдавать желаемое за действительное". Вот они напоминают людей, которые называются желающие выдавать себя за действительных», — сказал российский министр.

Ранее высокопоставленные источники газеты The Telegraph поделились, что страны «коалиции желающих» не отправят на Украину миротворческие войска без одобрения президента России Владимира Путина.

