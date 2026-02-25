Коалиция желающих не решилась на одно действие без согласия Путина

Страны «коалиции желающих» не отправят на Украины миротворческие войска без одобрения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

«Союзники признали, что планы по размещению миротворческих войск на территории Украины потребуют одобрения Владимира Путина», — говорится в материале.

Как сообщили изданию многочисленные источники, все большее число членов так называемой «коалиции желающих» в частном порядке признавали, что их участие в миссии зависело от разрешения президента России.

По словам источников в дипломатическом и оборонном секторах, это означает, что англо-французский план по соблюдению любого прекращения огня может быть сорван по желанию России.

Ранее государства «коалиции желающих» заявили о готовности отправить войска на Украину. Уточняется, что лидеры подтвердили роль, которую «коалиция желающих» сыграет в обеспечении многоуровневых гарантий безопасности, как было согласовано на их встрече в Париже в январе 2026 года.