Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:51, 25 февраля 2026Мир

Коалиция желающих не решилась на одно действие без согласия Путина

Telegraph: Коалиция желающих без одобрения Путина не отправит войска на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Страны «коалиции желающих» не отправят на Украины миротворческие войска без одобрения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

«Союзники признали, что планы по размещению миротворческих войск на территории Украины потребуют одобрения Владимира Путина», — говорится в материале.

Как сообщили изданию многочисленные источники, все большее число членов так называемой «коалиции желающих» в частном порядке признавали, что их участие в миссии зависело от разрешения президента России.

По словам источников в дипломатическом и оборонном секторах, это означает, что англо-французский план по соблюдению любого прекращения огня может быть сорван по желанию России.

Ранее государства «коалиции желающих» заявили о готовности отправить войска на Украину. Уточняется, что лидеры подтвердили роль, которую «коалиция желающих» сыграет в обеспечении многоуровневых гарантий безопасности, как было согласовано на их встрече в Париже в январе 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Коалиция желающих не решилась на одно действие без согласия Путина

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Иран не дал обещания США отказаться от ядерного оружия

    В поджоге локомотива в Приамурье заподозрили помощника машиниста

    ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в российском регионе

    Рейс пассажирского самолета задержался на 26 часов в России

    Трамп высказался о поставках оружия на Украину

    Реальные потери ВСУ на одном из направлений составили «целые роты»

    Экс-невесту Лепса заподозрили в романе с миллионером-племянником президента Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok