19:35, 24 февраля 2026

«Коалиция желающих» заявила о намерении отправить войска на Украину

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Государства «коалиции желающих» подтвердили намерение отправить войска на Украину. Об этом стало известно из заявления, опубликованного канцелярией британского премьер-министра Кира Стармера.

«Они [лидеры] подтвердили роль, которую "коалиция желающих" сыграет в обеспечении многоуровневых гарантий безопасности — как было согласовано на их встрече в Париже в январе 2026 года — в том числе посредством Многонациональных сил для Украины при поддержке Соединенных Штатов», — говорится в пресс-релизе.

В документе также отмечается, что «коалиция желающих» приветствует продолжающиеся усилия США по мирным переговорам. Уточняется, что переговоры должны включать все заинтересованные стороны, поскольку на карту поставлены их интересы.

Ранее Стармер во время встречи «коалиции желающих» высмеял небритый вид украинского лидера Владимира Зеленского. В ответ президент Украины улыбнулся и сказал, что стал немного старше.

