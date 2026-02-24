Премьер Британии высмеял внешний вид Зеленского

Стармер во время встречи «коалиции желающих» высмеял небритый вид Зеленского

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи «коалиции желающих» высмеял небритый вид украинского лидера Владимира Зеленского. Трансляция доступна на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Я вижу кого-то, но он не похож на тебя, Владимир», — сказал британский премьер, смеясь.

Зеленский, улыбаясь, ответил, что стал немного старше.

«Небритый вид. Ну, ничего», — отметил Стармер, а затем продолжил свою речь.

Ранее сообщалось, что Великобритания сформировала штаб численностью 70 человек в рамках создания многонациональных сил для их последующей отправки на Украину.